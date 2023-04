Gil Vicente x Chaves: veja o horário e as escalações do jogo hoje (10/04) pelo Campeonato Português

As equipes Gil Vicente x Chaves disputam nesta segunda-feira (10/04) a 27° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal. Confira os horários e as prováveis escalações:

Onde assistir Gil Vicente x Chaves?

A partida Gil Vicente x Chaves não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Gil Vicente x Chaves​​​ chegam para o jogo?

Gil Vicente está em 13° lugar no Campeonato Português com 8 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Nas últimas partidas, o time somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Chaves ocupa a 12° posição da competição e acumula 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew, Carraça, Tomás Araújo, Fernandes, Adrián Marín, Carvalho, Aburjania, Murilo, Fujimoto, De Sales Silva e Fran Navarro. Técnico: Daniel Sousa.

Chaves: Paulo Vitor, Monte, Carlos Ponck, Vitória, Bruno Langa, Teixeira, Sarr, João Mendes, Sousa, Juninho e Euller. Técnico: Vítor Campelos.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente x Chaves

Campeonato Português

Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal

Data/Horário: 10 de abril de 2023, 16h15