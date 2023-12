Getafe x Valencia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/12) por La Liga

futebol

Rony cita frustração de não ter jogado pela Seleção em Belém, fala do Palmeiras, Abel e Europa

Atacante Rony passa as férias no Estado e ainda comemora o título do Brasileirão pelo Palmeiras. O jogador conversou com a equipe de O Liberal falou do uturo, Palmeiras, relação com o técnico Abel Ferreira e o sonho de jogar na Europa