Gerson é criticado por jornal após empate em casa do Olympique de Marselha: 'Invisível'

Após o 1 a 1 do Olympique com o Reims, em Marselha, na última quarta-feira, o volante/meia Gerson voltou a ser criticado pela imprensa francesa. O jornal "L'Équipe" deu nota três para a atuação do camisa 8, que foi titular, mas substituído aos 34 do segundo tempo por Dieng. Antes disso, já tinha recebido um cartão amarelo.

- Decepcionante desde o início da temporada, o meia não brilhou e sumiu no segundo tempo contra o Reims. Ele não começou a noite tão mal, em uma função bastante ofensiva, onde muitas vezes se viu na área adversária. Houve algumas boas intenções e força de vontade, mas nada de concreto, e ele desapareceu muito cedo, invisível ou quase no segundo tempo - destacou a publicação.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

Revelado pelo Fluminense, Gerson estava no Flamengo e chegou ao Olympique para esta temporada, em agosto. No time francês, soma três gols e duas assistências em 21 jogos. Com 24 anos, ele soma também passagens por Roma, Fiorentina e Seleção Brasileira.



O Olympique de Marselha é o terceiro no Campeonato Francês, com 18 jogos (deve um), com 33 pontos, atrás de PSG (45) e Nice (33), ambos com 19 partidas. O time de Gerson volta a campo agora no próximo dia 2, contra o Chauvigny, em jogo da Copa da França.