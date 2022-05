Genoa x Juventus: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/05) pelo Campeonato Italiano

As equipes Genoa x Juventus entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (06/05), para disputar a 36° rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorre no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Genoa x Juventus ao vivo?

A partida Genoa x Juventus pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Genoa x Juventus chegam para o jogo?

Genoa é o vice-lanterna do Campeonato Italiano e acumula 3 vitórias, 16 empates, 16 derrotas, 25 gols marcados e 55 gols sofridos. A equipe perdeu 4 de seus últimos 5 jogos, sendo o restante uma vitória.

Já o Juventus está em 4° lugar na competição, por onde detém 20 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 54 gols marcados e 31 gols sofridos. O time está invicto há 4 partidas pelo Campeonato Italiano.

Prováveis escalações

Genoa: Sirigu; J. Vasquez, Ostigard, Bani, Frendrup; Galdames, Badelj, Sturaro; Amiri, Ekuban; Destro. Técnico: Alexander Blessin.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot; Vlahovic, Morata. Técnico: Massimiliano Allegri.

Ficha técnica - Genoa x Juventus

Campeonato Italiano

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Data/horário: 06 de maio de 2022, às 16h