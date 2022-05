Bochum x Arminia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/05) pela Bundesliga

As equipes Bochum x Arminia Bielefeld entram em campo às 15h30 (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (06/05), para disputar a 33° rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. A partida ocorrerá no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bochum x Arminia ao vivo?

A partida Bochum x Arminia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Bochum x Arminia chegam para o jogo?

Bochum está em 12° na Bundesliga, por onde soma 11 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 34 gols marcados e 48 gols sofridos. Nas súas últimas 5 partidas, a equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Arminia é o vice-lanterna da competição e acumula 5 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 25 gols marcados e 50 gols sofridos. O time não vence pela Bundesliga há 9 jogos.

Prováveis escalações

Bochum: Riemann; Bockhorn, Leitsch, Masovic, Gamboa; Rexhbecaj, Losilla, Pantovic; Asano, Polter, Holtmann. Técnico: Thomas Reis.

Arminia: S. Ortega; de Medina, G. Ramos, Pieper, Nilsson; Laursen, Kunze; Prietl, Wimmer, Randon; Okugawa. Técnico: Marco Kostmann.

Ficha técnica - Bochum x Arminia Bielefeld

Campeonato Alemão - Bundesliga

Local: Vonovia Ruhrstadion, em Bochum

Data/horário: 06 de maio de 2022, às 15h30