Santos x Flamengo: gatos protagonizam 'momento fofura' na partida pelo Brasileirão

Um "momento fofura" chamou a atenção na partida entre Santos e Flamengo, pela 12ª rodada da Série A, no último domingo (25). Sem a presença do público, as arquibancadas da Vila Belmiro permaneceram vazias, exceto pela presença de dois gatos que se tornaram a inusitada plateia do confronto. A peculiar situação chamou a atenção da equipe de transmissão.

O duelo entre Santos e Flamengo foi realizado com portões fechados devido à confusão e aos atos de vandalismo protagonizados por torcedores do Peixe na rodada anterior.

