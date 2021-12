Gatito pede aumento de 40% no salário e renovação com o Botafogo emperra

A renovação de Gatito Fernández com o Botafogo não avançou. As reuniões mais recentes entre as partes, realizadas nos últimos dias, trouxeram diferentes ideias financeiras envolvendo o goleiro e as negociações, por ora, estão emperradas.

Isso porque o paraguaio pediu um aumento de pouco mais de 40% no salário - vale lembrar que ele é um dos jogadores que também recebe direitos de imagem no elenco. Desta forma, ele seria o atleta, de longe, com o maior vencimento do plantel.

A valorização foi entendida como desmedida pela diretoria do Botafogo. Vale lembrar que Gatito não entra em campo com a camisa alvinegro desde setembro de 2019. Desde então, vem tratando de uma grave lesão no joelho.

Mesmo assim, o Alvinegro não desiste de tentar chegar a um acordo com o goleiro - isso não significa, contudo, que o clube vai simplesmente aceitar o que foi colocado à mesa pelo estafe do camisa 1. O Glorioso entende que a pedida dos empresários é completamente fora da realidade.

A única aparição de Gatito Fernández em um jogo do Botafogo nos últimos 15 meses foi na última rodada da Série B do Brasileirão, no empate contra o Guarani, quando ele foi relacionado mas sequer saiu do banco. Por isso, o Alvinegro entende um aumento como algo fora de cogitação.