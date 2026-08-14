Gata encontrada no Mangueirão ganha novo lar após encontro com torcedor do Remo Batizada de Leonina, felina chamou atenção durante jogo contra o Atlético-MG e acabou sendo adotada dias depois O Lberal 14.08.26 21h57 JP publicou várias fotos junto com "Leonina" sua nova companheira nos jogos do Clube do Remo. (Reprodução / @atleta.jp.amador) O que começou como um encontro inusitado nas arquibancadas do Mangueirão terminou com um novo lar para uma gata. Durante o empate por 2 a 2 entre Remo e Atlético-MG, no último sábado (8), pela Série A, o torcedor JP registrou nas redes sociais a companhia de uma felina que circulava pelo estádio e acabou ficando ao seu lado durante boa parte da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A cena viralizou entre os torcedores azulinos. JP batizou a gata de Leonina, em referência ao apelido do Remo, mas naquele momento decidiu não levá-la para casa. Segundo ele, a felina aparentava estar amamentando e poderia ter filhotes nas proximidades do estádio. Dias depois, porém, a história ganhou um novo capítulo. JP reencontrou a gata e decidiu adotá-la. Antes de chegar ao novo lar, Leonina passou por atendimento em um pet shop, tomou banho e realizou exames de sangue e ultrassom. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De acordo com o torcedor, os exames apontaram a possibilidade de a gata ter passado por uma gestação que não evoluiu, possivelmente em razão das condições físicas do animal. As vacinas ainda não foram aplicadas, enquanto os resultados dos exames não são concluídos. As mamas da felina também permanecem inchadas. Para JP, a relação com Leonina acabou tendo um significado maior do que a curiosa cena registrada durante o jogo. O torcedor contou que atravessa um período delicado por causa do estado de saúde do pai, que está internado há quatro meses em Belém e realiza tratamento de hemodiálise. “Naquele dia ela fez por mim o que nenhuma pessoa fez. Me estendeu a mão, digo, a pata, em um dos momentos mais complicados”, relatou. Segundo ele, a presença da gata durante a partida serviu como uma espécie de alívio em meio às dificuldades pessoais. “Encontrar, interagir e ter a companhia da Leonina naquele dia de jogo foi mais que um momento de torcida pelo Leão Azul ou diversão. Foi um momento de apoio, de ombro amigo, de alívio”, afirmou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) A história também levou JP a chamar atenção para a situação de pacientes que dependem de hemodiálise. Durante o período em que acompanha o pai, ele diz ter conhecido outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes e passou a defender maior atenção à saúde renal, além da ampliação da estrutura de atendimento e do incentivo à doação de órgãos. Ao mesmo tempo, o caso de Leonina reforçou para o torcedor a importância da adoção de animais abandonados. A gata que apareceu no meio da torcida durante uma partida do Remo, inicialmente apenas como uma personagem curiosa da noite no Mangueirão, agora tem nome, cuidados e um novo lar. O próximo encontro de Leonina com as arquibancadas do Mangueirão, no entanto, ainda deve demorar. O Remo terá dois compromissos fora de casa pela Série A, contra Internacional e Fluminense, antes de voltar a Belém para enfrentar o Coritiba, em data ainda sujeita à confirmação da CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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