Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Dupla no BID e retornos: Remo terá novidades para jogo com o Internacional

Léo Condé ainda conta com um desfalque, mas peças importantes voltam ao time para sequência fora de casa

Junior Cunha
fonte

Atacante paraguaio é uma das novidades do Remo para o jogo em Porto Alegre. (Foto: Raul Martins/Remo)

O final de semana do Remo é de boas notícias. Duas contratações foram anunciadas, e há jogadores retornando do departamento médico. E tudo isso às vésperas do confronto com o Internacional, marcado para segunda-feira (17), às 20h em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série A.

Dúvidas para o confronto no Rio Grande do Sul, o zagueiro Duplexe Tchamba e o lateral direito Marcelinho, foram liberados pelo departamento médico e retornaram aos treinos nesta quinta-feira (13) no Estádio do Mangueirão. 

Tchamba estava fora desde a volta do Brasileirão após a Copa do Mundo. Na véspera do jogo com o Corinthians, ele sentiu dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico. No período, ele ficou de fora ainda dos duelos com Mirassol e Atlético-MG, ambos pelo Brasileirão, e Santos, pela Copa do Brasil. 

Já Marcelinho foi poupado do jogo com o Atlético no final de semana por prevenção para "não estourar" por conta da alta minutagem em campo. A decisão do departamento médico foi tomada após ele sentir um desconforto muscular. 

image Tchamba retorna aos relacionados após quase um mês entregue ao departamento médico. (Foto: Raul Martins/Remo)

Além da dupla de defesa, o clube conseguiu registrar o lateral esquerdo Marlon e o atacante Galeano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira. 

Dessa forma, os novatos devem integrar a delegação para os jogos contra Internacional e Fluminense. Marlon, inclusive, deve aparecer entre os titulares, já que Mayk, titular da lateral esquerda, está entregue ao departamento médico com uma lesão grau dois na coxa e só retorna no final do mês contra o Coritiba. 

Contra o Colorado Gaúcho, um provável Remo deve contar com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe (Zé Ivaldo) e Marlon; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Galeano), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Jajá. 

Com 23 pontos, o Remo ocupa a 19ª posição no Brasileirão da Série A. Caso vença o Internacional, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Para isso, será preciso que o Mirassol não vença o Flamengo e o clássico entre Vasco x Santos termine empatado. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Clube do Remo

série a 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo relaciona reforços e retornos para sequência contra Inter e Fluminense

Marcelinho, Tchamba, Zé Ivaldo, Marlon e Galeano estão entre os 24 jogadores chamados por Léo Condé para os dois compromissos fora de casa pelo Brasileirão

16.08.26 17h04

Futebol

Levantamento indica crescimento do Remo no Brasileirão; veja os números

Assunto foi comentado pelo técnico Léo Condé após o empate com o Atlético-MG há uma semana

15.08.26 16h28

Basquete

Remo vence a AP e garante vaga na fase decisiva da Supercopa de Basquete

Leão supera a Assembleia Paraense por 67 a 64 e avança na Etapa Copa Verde da competição nacional

14.08.26 20h45

Futebol

Marlon chega ao Remo pronto para assumir lateral e mira reação na Série A

Novo reforço azulino destaca experiência na elite, elogia ambiente do elenco e espera ajudar o clube na luta pela permanência

14.08.26 20h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em cenários opostos, Remo e Paysandu se preparam para eleições presidenciais

Próximas gestões terão desafios dentro e fora de campo para administrar a partir de 2027

16.08.26 9h00

Jiu-jitsu

Aos 10 anos, 'Anna Foguetinho' já é campeã mundial e leva o nome de Muaná aos tatames

Moradora do Marajó, Anna Isis conquistou o Mundial X-Combate e agora se prepara para tentar o bicampeonato em Fortaleza

16.08.26 8h00

FUTEBOL

Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base

Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas

16.08.26 10h00

neste domingo

Zagueiro do Bahia passa mal, vomita em campo e jogo do Brasileirão é interrompido

Partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó

16.08.26 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda