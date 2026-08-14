Dupla no BID e retornos: Remo terá novidades para jogo com o Internacional Léo Condé ainda conta com um desfalque, mas peças importantes voltam ao time para sequência fora de casa Junior Cunha 14.08.26 16h39 Atacante paraguaio é uma das novidades do Remo para o jogo em Porto Alegre. (Foto: Raul Martins/Remo) O final de semana do Remo é de boas notícias. Duas contratações foram anunciadas, e há jogadores retornando do departamento médico. E tudo isso às vésperas do confronto com o Internacional, marcado para segunda-feira (17), às 20h em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série A. Dúvidas para o confronto no Rio Grande do Sul, o zagueiro Duplexe Tchamba e o lateral direito Marcelinho, foram liberados pelo departamento médico e retornaram aos treinos nesta quinta-feira (13) no Estádio do Mangueirão. Tchamba estava fora desde a volta do Brasileirão após a Copa do Mundo. Na véspera do jogo com o Corinthians, ele sentiu dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico. No período, ele ficou de fora ainda dos duelos com Mirassol e Atlético-MG, ambos pelo Brasileirão, e Santos, pela Copa do Brasil. Já Marcelinho foi poupado do jogo com o Atlético no final de semana por prevenção para "não estourar" por conta da alta minutagem em campo. A decisão do departamento médico foi tomada após ele sentir um desconforto muscular. Tchamba retorna aos relacionados após quase um mês entregue ao departamento médico. (Foto: Raul Martins/Remo) Além da dupla de defesa, o clube conseguiu registrar o lateral esquerdo Marlon e o atacante Galeano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira. Dessa forma, os novatos devem integrar a delegação para os jogos contra Internacional e Fluminense. Marlon, inclusive, deve aparecer entre os titulares, já que Mayk, titular da lateral esquerda, está entregue ao departamento médico com uma lesão grau dois na coxa e só retorna no final do mês contra o Coritiba. Contra o Colorado Gaúcho, um provável Remo deve contar com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe (Zé Ivaldo) e Marlon; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Galeano), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Jajá. Com 23 pontos, o Remo ocupa a 19ª posição no Brasileirão da Série A. Caso vença o Internacional, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Para isso, será preciso que o Mirassol não vença o Flamengo e o clássico entre Vasco x Santos termine empatado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo relaciona reforços e retornos para sequência contra Inter e Fluminense Marcelinho, Tchamba, Zé Ivaldo, Marlon e Galeano estão entre os 24 jogadores chamados por Léo Condé para os dois compromissos fora de casa pelo Brasileirão 16.08.26 17h04 Futebol Levantamento indica crescimento do Remo no Brasileirão; veja os números Assunto foi comentado pelo técnico Léo Condé após o empate com o Atlético-MG há uma semana 15.08.26 16h28 Basquete Remo vence a AP e garante vaga na fase decisiva da Supercopa de Basquete Leão supera a Assembleia Paraense por 67 a 64 e avança na Etapa Copa Verde da competição nacional 14.08.26 20h45 Futebol Marlon chega ao Remo pronto para assumir lateral e mira reação na Série A Novo reforço azulino destaca experiência na elite, elogia ambiente do elenco e espera ajudar o clube na luta pela permanência 14.08.26 20h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em cenários opostos, Remo e Paysandu se preparam para eleições presidenciais Próximas gestões terão desafios dentro e fora de campo para administrar a partir de 2027 16.08.26 9h00 Jiu-jitsu Aos 10 anos, 'Anna Foguetinho' já é campeã mundial e leva o nome de Muaná aos tatames Moradora do Marajó, Anna Isis conquistou o Mundial X-Combate e agora se prepara para tentar o bicampeonato em Fortaleza 16.08.26 8h00 FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 neste domingo Zagueiro do Bahia passa mal, vomita em campo e jogo do Brasileirão é interrompido Partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó 16.08.26 12h23