Dupla no BID e retornos: Remo terá novidades para jogo com o Internacional

O final de semana do Remo é de boas notícias. Duas contratações foram anunciadas, e há jogadores retornando do departamento médico. E tudo isso às vésperas do confronto com o Internacional, marcado para segunda-feira (17), às 20h em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série A.

Dúvidas para o confronto no Rio Grande do Sul, o zagueiro Duplexe Tchamba e o lateral direito Marcelinho, foram liberados pelo departamento médico e retornaram aos treinos nesta quinta-feira (13) no Estádio do Mangueirão.

Tchamba estava fora desde a volta do Brasileirão após a Copa do Mundo. Na véspera do jogo com o Corinthians, ele sentiu dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico. No período, ele ficou de fora ainda dos duelos com Mirassol e Atlético-MG, ambos pelo Brasileirão, e Santos, pela Copa do Brasil.

Já Marcelinho foi poupado do jogo com o Atlético no final de semana por prevenção para "não estourar" por conta da alta minutagem em campo. A decisão do departamento médico foi tomada após ele sentir um desconforto muscular.

Tchamba retorna aos relacionados após quase um mês entregue ao departamento médico. (Foto: Raul Martins/Remo)

Além da dupla de defesa, o clube conseguiu registrar o lateral esquerdo Marlon e o atacante Galeano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira.

Dessa forma, os novatos devem integrar a delegação para os jogos contra Internacional e Fluminense. Marlon, inclusive, deve aparecer entre os titulares, já que Mayk, titular da lateral esquerda, está entregue ao departamento médico com uma lesão grau dois na coxa e só retorna no final do mês contra o Coritiba.

Contra o Colorado Gaúcho, um provável Remo deve contar com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe (Zé Ivaldo) e Marlon; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Galeano), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Jajá.

Com 23 pontos, o Remo ocupa a 19ª posição no Brasileirão da Série A. Caso vença o Internacional, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Para isso, será preciso que o Mirassol não vença o Flamengo e o clássico entre Vasco x Santos termine empatado.