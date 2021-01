Gama-DF vence s Santos-AP e vai encarar o Remo na segunda da Copa Verde

O Gama-DF venceu o Santos-AP por 2 a 0 e vai agora encarar o Clube do Remo na segunda fase da Copa Verde.

No jogo realizado em Belém, no Mangueirão, neste domingo (24), o time da capital marcou os gols no segundo tempo.

O primeiro com David Barbosa, aos 13 minutos, num chute forte sem defesa para o goleiro Jonathan. Aos 36’ Kasado, também num chute cruzado decretou o placar de 2 a 0.

No primeiro tempo o jogo foi marcado por forte chuva na capital paraense. O Santos foi melhor e teve gol anulado. Luciano Marba estava impedido no lance.

Já no segundo sentiu o peso do gramado e foi envolvido pelo Gama que avança na copa.

O jogo teve a direção de Alinor da Silva Paixão, do Mato Grosso. Igor, Kasado e Fernando, do Gama, receberam cartão amarelo.

Antes da bola rolar, houve um minuto de silêncio em, homenagem póstuma aos jogadores e presidente do Palmas, mortos em acidente aéreo, além das vitimas da Covid-19,