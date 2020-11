Galvez, impiedoso, aplica goleada no Independente

O Galvez- AC, sem piedade, arrepiou com o Independente- PA, aplicando a goleada de 7 a 1 em jogo realizado neste sábado (21) na Arena Acreana pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O resultado coloca o Imperador na liderança do grupo A com 23 pontos [sete vitórias], embora dependa dos jogos de domingo (22) entre Fast Clube x Rio Branco e de segunda-feira (23) reunindo Bragantino x Atlético Acreano para se manter como primeiro do grupo.

Porém, o time do técnico Paulo Roberto Oliveira, estreando no Imperador do Norte, garantiu sua classificação na segunda fase da Série D.

O Galo tucuruiense, além da humilhação em campo, ainda desceu na tabela. Entrou como quinto colocado e saiu na sexta posição.

Massacre

A chuva de gols do Galvez começou com Daniego marcando aos nove e doze minutos. O segundo gol foi de cobertura.

Aos 14’ a zaga do Galo, perdida na marcação cometeu pênalti sobre Giovani. Adriano cobrou sem defesa.

No segundo tempo, o técnico Carlão, do Independente realizou mudanças na equipe. O Galo passou jogar pra frente e aos sete minutos Matheus Cocão aproveitou cruzamento de bola de Danrley mandou para dentro.

O gol despertou o Imperador que passou pressionar e foi perdendo gols em lances seguidos. Contudo, aos 27’ reencontrou o caminho da meta de Bruno Santos. Digão fez 4 a 1. Já aos 30’ Adriano voltou a marcar com um gol de cobertura.

Dois minutos depois Felipinho marcou o sexto gol dos acreanos e Digão, novamente, fechou a conta aos 36 minutos.

O Independente joga, na próxima rodada contra o Rio Banco, em Tucurui, dia 28. O Galvez a Manaus jogar contra o Fast Clube também no dia 28.