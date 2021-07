Galo 'respeita' demais o Boca, cai em 'jogo enjoado' do rival e fica só no empate em Buenos Aires

O Atlético-MG ficou no empate por 0 a 0 com o Boca Juniors, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira, 13 de julho, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

A partida não teve um grande volume ofensivo das duas equipes, que tiveram poucas chances reais de abrir o placar. O Galo tinha mais qualidade técnica, mas não soube se impor no campo do rival, que seguiu sua estratégia de evitar o trabalho do meio de campo alvinegro à risca, anulando as principais armas brasileiras: Hulk, Nacho e Savarino.



Um novo empate sem gols no duelo de volta, no dia 20 de julho, no Mineirão, levará a decisão da vaga às quartas de final para os pênaltis. Se o empate for com gols, o time argentino avançará na competição.



Sem ritmo de jogo?

​

O Boca não fazia uma partida oficial desde o dia 31 de maio, tendo realizado apenas dois jogos-treinos no período. Parecia que os argentinos sentiriam mais o ritmo do jogo, mas não foi o que se viu em La Bombonera. O Galo colaborou para um ritmo mais cadenciado, já que os brasileiros não imprimiram grande velocidade no duelo.



Salvo pelo VAR

​

O Atlético-MG sofreu um gol no fim do primeiro tempo, marcado por Diego González. Porém, o VAR viu uma falta em uma disputa anterior em Nathan Silva e o tento foi anulado, para a sorte atleticana.



Galo aceitava o jogo “enjoado” do Boca e chamou o rival para o seu campo

​

Tecnicamente, o Atlético era superior ao time argentino. Porém, o time mineiro não conseguia se impor e entrava na “pilha” xeneize, que catimbava, segurava o jogo. Assim, a equipe de Buenos Aires resolveu atacar mais e levou perigo à meta de Éverson.

Dupla “SavaHulk” e Nacho foram anulados

Savarino e Hulk até tentaram se encontrar durante o jogo. Mas, fora uma jogada individual ali, outra acolá, não conseguiram levar grande perigo ao gol do Boca Juniors. Miguel Angel Russo conseguiu neutralizar a dupla e ainda Nacho Fernández, que não estava 100% fisicamente, mas mesmo assim não conseguia articular bem o time.



Galo respeitou demais o Boca

​

Com mais time, mais ritmo de jogo, o Atlético perdeu a chance de se impor e conseguir sair com um resultado melhor. Respeitou muito o Boca, que está com uma equipe muito mexida e sem atuar desde de maio. Faltou mais ousadia ao time brasileiro.



Boca está “morto”? Eis o perigo em pensar assim

​

O Atlético tem mais jogadores de qualidade, porém, não se pode pensar que a fatura será resolvida de forma fácil em Belo Horizonte, no jogo de volta. Esse tipo de situação não é novidade para o time argentino, que ressurge muito bem em momentos complicados. Logo, o Galo terá de estar ainda mais focado no duelo do Mineirão para vencer no tempo normal.



Duelo de volta

​

Galo e Boca voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 20 de julho, às 19h15, no Mineirão, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Antes, no sábado, o time alvinegro terá pela frente o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

BOCA JUNIORS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

Data: 13 de julho de 2021

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartões amarelos: Rojo(BOC), Pávon (BOC), Allan (ATL), Zaracho (ATL), Vargas (ATL), Hulk (ATL)

Cartões vermelhos:

Gols: -

BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Angel Russo)

​

​Rossi; Isquierdóz, Weigandt e Rojo; Sandez, Rolón, Medina(Orsini, aos 26’-2ºT), Diego González (Varela, aos 26’-2ºT), Villa, Briasco e Pávon.



ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson; Mariano, Réver(Dodô, aos 31’-2ºT) Júnior Alonso, Nathan Silva e Réver; Allan (Jair, aos 23’-2ºT), Tchê Tchê e Zaracho (Vargas, aos 23’-2ºT); Nacho (Calebe, aos 45’-2ºT) , Savarino (Dylan Borrero, aos 23’-2ºT) e Hulk