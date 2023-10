Gales x Gibraltar: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (11/10)

Gales x Gibraltar disputam hoje, quarta-feira (11/10), um jogo amistoso. A partida será realizada às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Racecourse Ground, em Wrexham, País de Gales. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Gales x Gibraltar ao vivo?

A partida entre Gales x Gibraltar poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Gales x Gibraltar chegam para o jogo?

Nas eliminatórias da Eurocopa, Gales é o vice-lanterna do Grupo D e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Seu saldo de gols nessa competição é composto por 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Até agora, o time já passou por 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 2023.

Gibraltar é o lanterna do Grupo B, perdeu todas as suas 5 partidas e não obteve um único gol. A seleção é considerada uma das piores do mundo, junto com San Marino e Liechtenstein. Suas últimas vitórias ocorreram em novembro de 2022, quando a equipe venceu Liechtenstein por 2 a 0 e Andorra por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Gales x Gibraltar: prováveis escalações

Gales: Davies; Poole, Lockyer e Ben Davies; Roberts, Sheehan, Levitt e Beck; Brooks e Broadhead; Bradshaw. Técnico: Rob Page.

Gibraltar: Coleing; Olivero, Britto, Chipolina e Mouelhi; Jolley e Sergeant; Ronan, Pozo e Walker; De Barr. Técnico: César Ribas.

FICHA TÉCNICA

Gales x Gibraltar

Jogo amistoso

Local: Estádio Racecourse Ground, em Wrexham, País de Gales

Horário: 11 de outubro de 2023, 15h45