Jogos de hoje, quarta-feira (11/10): veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/10), incluem partidas pela Copa Argentina e pela Série B do Brasileirão.

Às 21h30, ABC e Mirassol​ jogam pelo Campeonato Brasileiro Série B. Já às 20h, Belgrano e Boca Juniors​ disputam a Campeonato Argentino.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos Internacionais

Gales x Gibraltar - 15h45 - SporTV 2

Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova x Botafogo-SP​ - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa Argentina

Chaco For Ever x Defensa y Justicia​ - 17h - Youtube (Canal GOAT) e TyC Sports

Onde assistir ao jogo de Vila Nova e Botafogo-SP; veja o horário

O jogo entre Vila Nova x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Chaco For Ever e Defensa y Justicia​; veja o horário

O jogo entre Chaco For Ever x Defensa y Justicia​ terá transmissão ao vivo pela TyC Sports e pelo canal GOAT no Youtube, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Gales e Gibraltar; veja o horário

O jogo entre Gales x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

Premiere

21h30 - Vila Nova x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B

SporTV

15h45 - Gales x Gibraltar - Amistoso Internacional 21h30 - Vila Nova x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Star+

Nenhum jogo vai passar no Star+ nesta quarta-feira.

Premiere

21h30 - Vila Nova x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.