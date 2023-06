Gales x Armênia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/06) pela Eurocopa

As seleções Gales x Armênia disputam nesta sexta-feira (16/06) as eliminatórias da Eurocopa. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gales x Armênia ao vivo?

A partida Gales x Armênia pode ser assistida ao vivo pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília)

Como Gales x Armênia chegam para o jogo?

Até agora, o País de Gales já passou por um empate de 1 a 1 com a Croácia e uma vitória de 1 a 0 sobre a Letônia.

Já a Armênia só disputou a primeira rodada, na qual perdeu para a Turquia por 2 a 1.

Prováveis escalações

País de Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Wilson, Morrell, Ampadu, James; Ramsey; Moore. Técnico: Robert Page.

Armênia: Beglaryan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Voskanyan, Tiknizyan; Barseghyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Briasco. Técnico: Oleksandr Petrakov.

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Armênia

Eurocopa

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Data/Horário: 16 de junho de 2023, 15h45