Gabriel Jesus é criticado por comentarista: 'Foi estúpido'

Após a derrota do Manchester City no clássico contra o Manchester United por 2 a 0, Gabriel Jesus foi o atleta mais criticado por comentaristas da imprensa inglesa. O brasileiro foi responsável por cometer um pênalti com um minuto de jogo e Bruno Fernandes abriu o placar para os Diabos Vermelhos após uma atitude classificada como “estúpida” por Roy Keane.

- Foi estúpido. O que ele estava fazendo? O que estava passando pela cabeça dele? Foi como uma batida de carro. É louco, com um minuto de clássico e ele fazendo aquilo - disse o ex-jogador do Manchester United.

> Veja a tabela da Premier LeagueO camisa nove acabou sendo substituído no segundo tempo após uma exibição abaixo da média. Apesar da derrota, o time de Pep Guardiola segue com larga vantagem para os Red Devils na Premier League e ocupam a liderança com 11 pontos à frente dos vice-líderes.