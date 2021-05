Gabigol provoca Fluminense após brilho na final e título: 'Jogaram como nunca, perderam como sempre'

Gabigol foi o protagonista da noite em que o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, e não perdeu a oportunidade de provocar o Tricolor logo depois de marcar dois dos três gols e comemorar mais um título com a camisa rubro-negra.

- Deixar eu dar só uma provocadinha porque eles também me encheram o saco: jogaram como nunca, perderam como sempre - falou Gabi, em entrevista à "FlaTV".

O camisa 9 foi o artilheiro do Flamengo na campanha vitoriosa do Estadual, com oito gols (ficou um atrás de Alef Manga, do Volta Redonda, o artilheiro geral da competição).

Com a conquista desta noite, o Flamengo garantiu a conquista do 37º do Carioca, e Gabigol ainda cravou: "Somos o melhor time do Brasil".