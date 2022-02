Gabigol, do Flamengo, denuncia racismo após clássico contra o Fluminense

O atacante Gabigol, do Flamengo, usou as redes sociais para denunciar um caso de racismo sofrido durante a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Um vídeo mostra a saída dele de campo diante de xingamentos de torcedores do rival, sendo um dos gritos "macaco".

Nas imagens, feitas pelo Canal s1 Live, o atacante desce as escadarias do estádio para o vestiário e é hostilizado por torcedores do Fluminense. Antonio Tabet, ex-dirigente do Flamengo e comediante, escreveu em seu perfil em uma rede social que teve a impressão de ter ouvido um grito de "macaco".

Pouco tempo depois, o Flamengo se manifestou e repudiou o episódio.