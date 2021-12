Gabigol, do Flamengo, aparece em vídeo sendo ovacionado, mas também xingado por fãs de Matuê em show

O atacante Gabigol do Flamengo segue curtindo suas férias do modo como gosta: com muito rap e trap nas noites de São Paulo. Em um vídeo que circula no Tik Tok, o atleta é visto no camarote do rapper Matuê, em show realizado no dia 20. Ao ser notado, a plateia começa a xingá-lo. Gabigol chega a olhar para o público, mas não responde. Veja o vídeo no fim da nota.

Em outro momento, alguns começam a exaltar o jogador. Com isso, Gabigol acenar para o público, ao mesmo tempo que escuta insultos e até o nome de Deyverson, herói do tri do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores.

Em um último momento do vídeo, o rapper Matuê aparece pedindo paraque não xinguem o jogador. Com isso, a plateia começa a dizer, em coro: 'Eu te amo'.

Gabigol nunca escondeu que se identifica com a cena do rap e do trap. Sob a alcunha de Lil Gabi, o astro do Flamengo, inclusive, já lançou uma música intitulada 'Sei Lá', com Papatinho e Choji.