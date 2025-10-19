Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 19.10.25 7h00 Mirassol e São Paulo jogarão pelo brasileirão às 18h30 (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Os jogos de hoje, neste domingo (19/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Série A saudita, Campeonato Argentino e outras competições internacionais. Às 16h, o Flamengo enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. Já às 18h30, o São Paulo enfrentará o Mirassol pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball St. Pauli x Hoffenheim - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Sarmiento x Vélez Sarsfield - 15h - Disney+ Estudiantes x Gimnasia - 15h - AFA Play San Martín de San Juan x Independiente - 18h - AFA Play Rosario x Platense - 18h - AFA Play Campeonato Brasileiro Flamengo x Palmeiras - 16h - TV Globo, Ge TV e Premiere Mirassol x São Paulo - 18h30 - Premiere Internacional x Sport Recife - 18h30 - Premiere Ceará x Botafogo - 18h30 - Premiere Bahia x Grêmio - 20h30 - Premiere Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Criciúma - 16h - ESPN e Disney+ Operário x Volta Redonda - 16h - Disney+ Coritiba x Athletico PR - 18h30 - Disney+ Botafogo SP x Cuiabá - 18h30 - Disney+ Goiás x Chapecoense - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Athletic Bilbao - 09h - ESPN 2 e Disney+ Celta x Real Sociedad - 11h15 - Disney+ Levante x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+ Getafe x Real Madrid - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Tottenham x Aston Villa - 10h - ESPN e Disney+ Liverpool x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Como x Juventus - 07h30 - ESPN e Disney+ Cagliari x Bologna - 10h - XSports e Disney+ Genoa x Parma - 10h - ESPN 3 e Disney+ Atalanta x Lazio - 13h - XSports e Disney+ Milan x Fiorentina - 15h45 - CazéTV e Disney+ Campeonato Saudita Al Khaleej x Al Riyadh - 11h45 - SporTV Al Taawon x Dhamk - 12h10 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Neom x Al Quadisiya - 15h - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Flamengo e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Flamengo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Mirassol e São Paulo; veja o horário O jogo entre Mirassol x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Sport Recife; veja o horário O jogo entre Internacional x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Ceará e Botafogo; veja o horário O jogo entre Ceará x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h10 - Al Taawon x Dhamk - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 07h30 - Como x Juventus - Campeonato Italiano 09h - Elche x Athletic Bilbao - La Liga 10h - Genoa x Parma - Campeonato Italiano 10h - Tottenham x Aston Villa - Premier League 12h30 - Liverpool x Manchester United - Premier League 16h - Avaí x Criciúma - Série B do Brasileirão SporTV 11h45 - Al Khaleej x Al Riyadh - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 07h30 - Como x Juventus - Campeonato Italiano 09h - Elche x Athletic Bilbao - La Liga 10h - Cagliari x Bologna - Campeonato Italiano 10h - Genoa x Parma - Campeonato Italiano 10h - Tottenham x Aston Villa - Premier League 11h15 - Celta x Real Sociedad - La Liga 12h30 - Liverpool x Manchester United - Premier League 13h - Atalanta x Lazio - Campeonato Italiano 13h30 - Levante x Rayo Vallecano - La Liga 15h - Sarmiento x Vélez Sarsfield - Campeonato Argentino 15h45 - Milan x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h - Getafe x Real Madrid - La Liga 16h - Operário x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 16h - Avaí x Criciúma - Série B do Brasileirão 18h30 - Coritiba x Athletico PR - Série B do Brasileirão 18h30 - Botafogo SP x Cuiabá - Série B do Brasileirão 20h30 - Goiás x Chapecoense - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Mirassol x São Paulo - Brasileirão 18h30 - Internacional x Sport Recife - Brasileirão 18h30 - Ceará x Botafogo - Brasileirão 20h30 - Bahia x Grêmio - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 10h30 - Freiburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 12h30 - St. Pauli x Hoffenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 