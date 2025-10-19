Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Mirassol e São Paulo jogarão pelo brasileirão às 18h30 (JP Pinheiro/ Agência Mirassol)

Os jogos de hoje, neste domingo (19/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoSérie A saudita, Campeonato Argentino e outras competições internacionais.

Às 16h, o Flamengo enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. Já às 18h30, o São Paulo enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. St. Pauli x Hoffenheim - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Sarmiento x Vélez Sarsfield - 15h - Disney+
  2. Estudiantes x Gimnasia - 15h - AFA Play
  3. San Martín de San Juan x Independiente - 18h - AFA Play
  4. Rosario x Platense - 18h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Flamengo x Palmeiras - 16h - TV Globo, Ge TV e Premiere
  2. Mirassol x São Paulo - 18h30 - Premiere
  3. Internacional x Sport Recife - 18h30 - Premiere
  4. Ceará x Botafogo - 18h30 - Premiere
  5. Bahia x Grêmio - 20h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Avaí x Criciúma - 16h - ESPN e Disney+
  2. Operário x Volta Redonda - 16h - Disney+
  3. Coritiba x Athletico PR - 18h30 - Disney+
  4. Botafogo SP x Cuiabá - 18h30 - Disney+
  5. Goiás x Chapecoense - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Athletic Bilbao - 09h - ESPN 2 e Disney+
  2. Celta x Real Sociedad - 11h15 - Disney+
  3. Levante x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+
  4. Getafe x Real Madrid - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Tottenham x Aston Villa - 10h - ESPN e Disney+
  2. Liverpool x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Juventus - 07h30 - ESPN e Disney+
  2. Cagliari x Bologna - 10h - XSports e Disney+
  3. Genoa x Parma - 10h - ESPN 3 e Disney+
  4. Atalanta x Lazio - 13h - XSports e Disney+
  5. Milan x Fiorentina - 15h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Khaleej x Al Riyadh - 11h45 - SporTV
  2. Al Taawon x Dhamk - 12h10 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Neom x Al Quadisiya - 15h - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Mirassol x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Internacional x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Ceará x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h10 - Al Taawon x Dhamk - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 07h30 - Como x Juventus - Campeonato Italiano
  2. 09h - Elche x Athletic Bilbao - La Liga
  3. 10h - Genoa x Parma - Campeonato Italiano
  4. 10h - Tottenham x Aston Villa - Premier League
  5. 12h30 - Liverpool x Manchester United - Premier League
  6. 16h - Avaí x Criciúma - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 11h45 - Al Khaleej x Al Riyadh - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Como x Juventus - Campeonato Italiano
  2. 09h - Elche x Athletic Bilbao - La Liga
  3. 10h - Cagliari x Bologna - Campeonato Italiano
  4. 10h - Genoa x Parma - Campeonato Italiano
  5. 10h - Tottenham x Aston Villa - Premier League
  6. 11h15 - Celta x Real Sociedad - La Liga
  7. 12h30 - Liverpool x Manchester United - Premier League
  8. 13h - Atalanta x Lazio - Campeonato Italiano
  9. 13h30 - Levante x Rayo Vallecano - La Liga
  10. 15h - Sarmiento x Vélez Sarsfield - Campeonato Argentino
  11. 15h45 - Milan x Fiorentina - Campeonato Italiano
  12. 16h - Getafe x Real Madrid - La Liga
  13. 16h - Operário x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  14. 16h - Avaí x Criciúma - Série B do Brasileirão
  15. 18h30 - Coritiba x Athletico PR - Série B do Brasileirão
  16. 18h30 - Botafogo SP x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  17. 20h30 - Goiás x Chapecoense - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
  2. 18h30 - Mirassol x São Paulo - Brasileirão
  3. 18h30 - Internacional x Sport Recife - Brasileirão
  4. 18h30 - Ceará x Botafogo - Brasileirão
  5. 20h30 - Bahia x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Freiburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  2. 12h30 - St. Pauli x Hoffenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
