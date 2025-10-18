Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Atlético e Corinthians somam a mesma quantidade de vitórias e empates pela Série B (X/ @sudamericana)

Corinthians x Atlético MG disputam hoje, sábado (18/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Corinthians x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Corinthians e Atlético acumulam 33 pontos, 8 vitórias e 9 empates na Série B.

O Corinthians soma 11 derrotas, 30 gols marcados e 35 gols sofridos.

Já o Galo registra 10 derrotas, 26 gols marcados e 31 gols sofridos.

Corinthians x Atlético: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Maycon e Breno Bidon; Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Atlético (MG): Everson; Saravia, Júnior Alonso e Román; Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard e Dudu; Rony.

FICHA TÉCNICA
Corinthians x Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 18 de outubro de 2025, 18h30

