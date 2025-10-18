Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pelo Brasileirão Corinthians e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 18.10.25 18h30 Atlético e Corinthians somam a mesma quantidade de vitórias e empates pela Série B (X/ @sudamericana) Corinthians x Atlético MG disputam hoje, sábado (18/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Atlético-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Corinthians e Atlético acumulam 33 pontos, 8 vitórias e 9 empates na Série B. O Corinthians soma 11 derrotas, 30 gols marcados e 35 gols sofridos. Já o Galo registra 10 derrotas, 26 gols marcados e 31 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Corinthians x Atlético: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Maycon e Breno Bidon; Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Atlético (MG): Everson; Saravia, Júnior Alonso e Román; Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard e Dudu; Rony. FICHA TÉCNICA Corinthians x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 18 de outubro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Atlético-MG jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pelo Brasileirão Corinthians e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 18.10.25 18h30 Campeonato Alemão Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pela Bundesliga Bayern de Munique e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 18.10.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00