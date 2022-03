Futebol: Pelé recebe alta e deixa o hospital após infecção urinária

O “Rei do Futebol”, Pelé, deixou o Hospital Albert Eistein no último final de semana, após se recuperar de uma infecção urinária. Aos 81 anos, o ex-jogador estava internado desde o dia 13 de fevereiro, quando iniciou uma bateria de exames.

Pelé passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no colón em 2020. Nesse período ficou quase um mês internado na UTI. Desde então a presença de Pelé no hospital é de uma vez ao mês para seguir com o tratamento.

Nos últimos meses, Pelé tem realizado sessões de quimioterapia e vem utilizando as redes sociais para se comunicar com os fãs.