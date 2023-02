Futebol paraense pode ter até cinco novos estádios em 2024; veja quais são

O futebol paraense vive uma perspectiva de melhorias estruturais para a próxima temporada. De acordo com levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o estado pode ter até cinco novos estádios em 2024. As praças esportivas, no momento, estão em obras e, assim que forem entregues, podem ajudar na interiorização dos torneios estaduais e na melhor condição de gramados no Parazão.

Os novos estádios que podem fazer parte do calendário do futebol paraense na temporada de 2023 são:

Mangueirão (Belém)

Estádio Modelão (Castanhal)

Estádio Municipal de Marabá (Marabá)

Colosso do Tapajós (Santarém)

Estádio do Tapajós (Santarém)

Dessas obras, duas dizem respeito a estruturas construídas do zero: Estádio de Marabá e do Tapajós. As demais são praças esportivas estão sendo reformadas e podem até estar disponíveis para jogo neste ano.

Um exemplo é o Mangueirão, que tem previsão de inauguração para o final do mês de março. O estádio deve ser utilizado nas últimas partidas do Parazão deste ano, mas participará integralmente do calendário do futebol paraense na próxima temporada.

Equipes de Santarém terão "casa"

São Francisco, time de Santarém, tem mandado jogos em Ipixuna do Pará (Lucas Sampaio)

A falta de praças esportivas suficientes no Parazão 2023 tem sido um problema enfrentado por vários clubes. No momento, são nove estádios disponíveis para receber partidas de 12 equipes participantes do torneio.

Nesta temporada, cinco times do Parazão - quase 50% dos participantes - tiveram que, por algum motivo, jogarem "fora de casa" no estadual. Os casos mais críticos são das equipes de Santarém: Tapajós e São Francisco. A principal cidade do Oeste do Estado não possui estádio, fazendo com que as equipes do município tenham que encontrar abrigo durante o campeonato.

O Tapajós, por sua vez, fez um acordo com o Paysandu e tem mandado jogos do estadual na Curuzu. No entanto, o clube planeja resolver o problema na próxima temporada. De acordo com o presidente do Boto Santareno, Sandicley Monte, um estádio novo para a equipe está sendo construído em Santarém e deve ser entregue até o Parazão do ano que vem.

Já o São Francisco aguarda a conclusão das obras no Colosso do Tapajós para mandar jogos no local. No momento, o clube tem usado o Ipixunão, estádio municipal de Ipixuna do Pará, como casa no campeonato.

Estádios podem resolver problemas de gramado

Gramado do Estádio Maximino Porpino em uma partida do Parazão de 2022 (John Wesley / Paysandu)

Outras três equipes do Parazão 2023 - Caeté, Bragantino e Castanhal - estão jogando "longe de casa" porque tiveram os estádios vetados pela Federação Paraense de Futebol (FPF) por gramados de baixa qualidade. Destas equipes, o Japiim pode ter o problema solucionado no ano que vem.

Depois de ter sido vetado no estadual do ano passado por problemas no gramado, o Modelão foi fechado para o início de obras de reestruturação. Desde então, a equipe aurinegra reestruturou seu centro de treinamento e tem mandado os jogos do Parazão no local.

Conheça as possíveis novas estruturas

Mangueirão (Belém)

Mangueirão está com obras avançadas (Marcos Santos/Agência Pará)

Fechado desde 2021 para a realização de reformas, o Mangueirão está perto de ser reaberto. A reinauguração do espaço, que tem quase 100% das obras concluídas, está prevista para ocorrer no dia 19 de março, com o clássico entre Remo x Paysandu, válido pelo Campeonato Paraense. O local também será palco da final do Parazão deste ano.

Modelão (Castanhal)

Modelão passa por obras de revitalização desde agosto de 2022 (André Moreira/ Arquivo)

Vetado pela FPF no Parazão 2022, o Modelão está passando por obras de revitalização desde agosto do ano passado. O local deverá ter novas arquibancadas, gramado e vestiários. Ainda não há previsão de conclusão das reformas.

Estádio Municipal de Marabá (Marabá)

Estádio de Marabá, que está em obras (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

Em Marabá, o novo estádio municipal está com obras avançadas. Setores como vestiários de jogadores e arbitragem, banheiros, cabines de transmissão de rádio e TV, camarotes e área de alimentação começaram a ser construídos em janeiro. A capacidade da nova estrutura é de 3 mil lugares, podendo ser estendida para 21 mil, segundo a prefeitura.

Colosso do Tapajós (Santarém)

Colosso do Tapajós também está em obras (Andria Almeida/O Liberal)

Com previsão de entrega para 2024, o Colosso do Tapajós, tradicional estádio do Oeste do Pará, está recebendo a mesma tecnologia utilizada no Mangueirão. O novo local terá atualizações no estacionamento, sala de imprensa, elevadores, sala de bate bola, vestiários e sala de árbitro assistente de vídeo (VAR). O local também terá quatro bilheterias e quatro portões para ajudar na entrada e saída dos torcedores.

Estádio do Tapajós (Santarém)

O Tapajós, clube que disputa a elite do Campeonato Paraense, deverá ter uma nova casa para mandar partidas no torneio do ano que vem. De acordo com o presidente da agremiação, Sandicley Monte, o Boto está construindo um estádio novo, em Santarém, com previsão de entrega para o próximo ano.

De acordo com Sandicley, o novo estádio está sendo construído no meio da floresta. O local conta com uma estrutura simples, mas com todos os requisitos necessários para receber uma partida de futebol profissional (bancos de reservas, vestiários e drenagem no gramado). O próximo objetivo, segundo o presidente, é construir arquibancadas no local.