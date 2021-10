Futebol feminino: representante paraense estreia com vitória em torneio nacional de advogados

Na quinta edição do Campeonato Nacional de Futebol da Alifa 2021, as representantes paraenses estrearam com vitória no feminino. A equipe da OAB-PA, que está no grupo A, venceu o time de Santa Catarina, por 3 a 0. O torneio é disputado em Curitiba (PR).

São 14 times na competição, divididos em quatro grupos. Os dois melhores de cada passam ao mata-mata. O time paraense volta a campo já nesta quinta-feira (7), contra a OAB-DF. A competição vai até o dia 12 de outubro.