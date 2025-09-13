Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Fulham x Leeds disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 11h (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fulham x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fulham empatou com o Brighton por 1 a 1, empatou com o Manchester United pelo mesmo placar e perdeu para o Chelsea por 2 a 0.

Já o Leeds passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Everton, uma derrota de 5 a 0 para o Arsenal e um empate sem gols com o Newcastle.

Fulham x Leeds: prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Sessegnon, King, Iwobi; Jimenez. Técnico: Marco Silva.

Leeds: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Calvert-Lewin, Gnonto. Técnico: Daniel Farke.

FICHA TÉCNICA

Fulham x Leeds

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h