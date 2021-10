Fred é denunciado por agressão e pode ser suspenso por até 12 partidas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o atacante Fred, do Fluminense, por uma agressão durante uma partida entre o tricolor carioca e o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o Tribunal, caso seja declarado culpado, o jogador pode pegar até 12 jogos de suspensão.

A agressão ocorreu contra o jogador Ronald, do Fotaleza. Após uma falta, Fred levanta o jogador pela camisa. Veja o vídeo:

Segundo o STJD, o julgamento de Fred está marcado para o dia 29 de outubro. A denúncia aponta que, apesar de não ter sido expulso na partidaa, as imagens do lance revelam uma conduta "desleal e hostil" do atacante.

A agressão física está fixada no artigo 254-A Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e prevê suspensão de quatro a 12 jogos, já o ato desleal está no artigo 250 com pena de um a três partidas. A sessão do STJD com Fred será virtual e transmitida ao vivo no site do órgão.