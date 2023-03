França x Holanda: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/03) pela Eurocopa

As equipes França x Holanda disputam nesta sexta-feira (24/03) as classificatórias para a Eurocopa. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris, França. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Holanda ao vivo?

A partida França x Holanda poderá ser assistida pelo canal SporTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como França x Holanda​​ chegam para o jogo?

Na Copa do Mundo, a França foi a vice-campeã, perdendo apenas para a Tunísia por 1 a 0 na fase de grupos e para a Argentina nos pênaltis durante as finais.

Já a Holanda foi até as quartas de final, quando perdeu para a Argentina nos pênaltis após empate de 2 a 2.

Prováveis Escalações

França: Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano e Theo Hernández (Camavinga); Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Coman, Mbappé e Kolo Muani (Giroud). Técnico: Didier Deschamps.

Holanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Aké; Wijnaldum, De Roon e Berghuis; Depay, Gakpo e Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

FICHA TÉCNICA

França x Holanda

Eurocopa UEFA

Local: Stade de France, em Paris, França

Data/Horário: 24 de março de 2023, 16h45