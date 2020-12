FPF pode mudar estatuto em assembleia e presidente do Paysandu afirma: 'É uma falta de respeito'

A Federação Paraense de Futebol (FPF) publicou um edital chamando os associados para participar de uma assembleia geral no próximo 17 de dezembro. No edital é informado que serão apresentadas propostas para mudanças no estatuto da entidade.

No entanto, a publicação acabou sendo criticada pelo presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, que considerou como uma forma esdruxula de mudar o estatuto da FPF. Segundo o mandatário, a federação publicou apenas o edital e não enviou email ou mensagem para os celulares dos associação.

“Foi cumprido um rito legal. Porque o estatuto pede isso. Ao menos uma nota em jornal para que a reunião possa valer. Peçam para eles mostrarem quais as ligas e associações convocados de forma comum. Com email, whatsapp, dando ok das pessoas que deveriam estar presentes na reunião. Foi feito de forma incomum. Isso é uma falta de respeito tremenda. Principalmente com o interior do estado. Vai ter uma reunião com objetivo de alterar o estatuto da FPF. Está claramente escrito no edital da convocação. Mas ninguém sabe o que será mudado e ninguém recebeu as propostas de alteração. Ninguém sabe quem está fazendo a proposta. E eu vou dizer o que eles querem fazer: vão chamar, vão colocar as pessoas numa sala, vão apostar que as pessoas das regiões longínquas não vão participar. E ai eles vão mostrar tudo e vão perguntar quem é favor e contra. Assim que eles tem feito. E eles estão abrindo mão de ouvir das pessoas que fazem futebol as contribuições. E eles fizeram uma convocação incomum para mudar o estatuto da federação”, afirmou o presidente do Paysandu, em áudio enviado para reportagem de O Liberal.

POSICIONAMENTO DA FPF

O assessor jurídico da FPF, Cristino Mendes, explicou que a convocação ocorreu de forma correta conforme prevê o atual estatuto da entidade.

“A gente não pode assegurar o que vai acontecer no dia 17. Simplesmente o que nós temos hoje é um publicação do edital, marcando uma assembleia geral extraordinária para o dia 17. E a pauta desta reunião é apresentação de propostas de mudanças no estatuto. Nesta reunião, quem quiser apresentar proposta, apresenta. É só isso que está publicado no edital. Ela apenas torna legal a realização da assembleia geral extraordinária para o dia 17. Sobre mudança de estatuto, vamos ver o que vai acontecer durante a assembleia geral”, explicou.

Cristino Mendes ainda pontua que não é possível assegurar se as propostas serão aceitas ou não, acrescentando que “não adianta criar factoides.”

“Os clubes tem sua administração. Os clubes podem divergir um dos outros e até da federação. Agora os clubes podem também aceitar o entendimento de outras pessoas. O que nós temos hoje é um editar publicado marcando uma assembleia geral extraordinária cujo objetivo é apresentação de propostas de mudança do estatuto da federação. Só isso. Não adianta criar factoides. Dizer: ‘ah porque estão querendo isso, aquilo’. Pode ser que na reunião não se apresente nenhuma proposta de mudança importante”, afirmou.