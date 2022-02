FPF divulga mudanças em jogos do Parazão; partida sai do CT do Remo e vai para a Curuzu

A Federação Paraense de Futebol divulgou algumas mudanças na tabela de jogos do Parazão. Três partidas tiveram alterações. Pela terceira rodada, Tapajós x Castanhal do próximo sábado (5), que à princípio não tinha local e horário definidos, ocorrerá no Souza, às 9h30.

Pela mesma rodada, Amazônia Independente e Tuna Luso, que ocorre no domingo (6), às 9h30, mudou de estádio. À princípio, a partida seria realizada no CT do Remo. Mas a FPF repassou a partida para o Estádio da Curuzu, do Paysandu. O motivo apontado pela Federação ainda é a situação da ponte do Outeiro.

Por fim, Águia e Independente, que ocorre na próxima quarta-feira (9), pela quarta rodada do Campeonato Paraense, teve duas mudanças. Inicialmente, o jogo começaria às 20h, mas agora será às 16h. Além disso, a partida seria no Estádio Rosenão, em Parauapebas. Agora, foi confirmada no Zinho Oliveira, em Marabá, que está liberado, após a enchente no município ter chegado ao estádio.