FPF convoca times para reuniões sobre os campeonatos de base e feminino

A Federação Paraense de Futebol (FPF), convoca os times interessados em participar dos Parazões sub-17, sub-20 e feminino para reuniões que irão discutir o formato das competições. Os encontros ocorrem na segunda (13) e na terça-feira (14), às 15h, respectivamente, na sede da FPF. Na reunião, os clubes interessados devem ser representados pelo presidente, vice ou diretor, com poder de decisão.

Vale lembrar que com o decreto do Governo, que permite 30% do público, nesta edição dos campeonatos, a volta do público já será possível. “Estávamos conversando com órgãos de saúde, pois vamos lidar com muitos menores. Sempre esteve em nossos planejamentos, mas para fazer a competição precisávamos conversar com as autoridades”, contou Del Filho, diretor do Departamento de Competições da FPF.