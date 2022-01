FPF confirma final do Parazão feminino entre Remo e Gavião, apesar de casos de covid

Mesmo com os casos de covid-19 na equipe do Gavião, a Federação Paraense de Futebol (FPF) informou que o segundo jogo da final do Campeonato Paraense Feminino, marcado para este domingo (23), às 9h30, está mantido. A informação foi confirmada à equipe de O Liberal pelo diretor de competições da FPF, Del Filho.

Em nota, o Remo também confirmou a manutenção da partida. De acordo com o Leão, o campeonato prevê que cada equipe deve ter no mínimo 13 atletas à disposição para a partida. O clube disse também que conta com o apoio de sua imensa torcida para conquistar esse importante título.

De acordo com o dirigente, as jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus não devem ser relacionadas para o jogo. No entanto, as demais atletas, que não foram diagnosticadas com a doença, podem participar da partida.

Mais cedo, um membro da comissão técnica do Gavião entrou em contato com a redação de O Liberal e disse que três jogadoras do clube do sudeste do Pará foram diagnosticadas com a covid-19. Ele afirmou que Gavião e Remo entraram em consenso e decidiram adiar o jogo. No entanto, a informação foi negada pelo clube azulino.

Além disso, surgiu o boato de que algumas jogadoras do Remo estariam positivadas com a covid-19. Porém, o clube também negou a informação.

Para este jogo de volta, o Remo pode perder para o Gavião Kyikatejê por até quatro gols de diferença e ainda assim garante o caneco. Isso porque o primeiro encontro terminou em goleada: 6 a 1 para o time de Belém. O campeão garantirá a vaga do Pará no Brasileirão A3, que terá sua primeira edição em 2022.