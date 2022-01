Casos de covid no Gavião podem suspender final do Parazão feminino; entenda

O segundo jogo da final do Campeonato Paraense Feminino entre Remo e Gavião, marcado para ocorrer neste domingo (23) deverá ser suspenso. O motivo seria a presença de casos de covid-19 entre jogadoras de ambas as equipes. A informação foi confirmada por um membro da comissão técnica do Gavião.

De acordo com a fonte, três jogadoras do clube do sudeste do Pará foram diagnosticadas com a doença. Por conta disso, Gavião e Remo entraram em consenso e decidiram adiar o jogo. No entanto, os clubes ainda aguardam uma decisão oficial da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a FPF e aguarda retorno.

Surgiu também o boato de algumas jogadoras do Remo também estariam positivadas com o novo coronavírus. No entanto, a informação foi negada pelo clube.

Para este jogo de volta, o Remo pode perder para o Gavião Kyikatejê por até quatro gols de diferença e ainda assim garante o caneco. Isso porque o primeiro encontro terminou em goleada: 6 a 1 para o time de Belém. O campeão garantirá a vaga do Pará no Brasileirão A3, que terá sua primeira edição em 2022.