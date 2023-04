Fortaleza x Palestino: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (05/04) pela Copa Sul-Americana

As equipes Fortaleza x Palestino disputam nesta quarta-feira (05/04) a primeira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Fortaleza x Palestino ao vivo?

A partida Fortaleza x Palestino pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Fortaleza x Palestino chegam para o jogo?

Na Copa do Nordeste, Fortaleza foi o vice-líder do Grupo A com 6 vitórias e 2 derrotas. A equipe então eliminou Ferroviário-CE e foi eliminada por Ceará na semifinal.

Já Palestino é o atual 4° colocado do Campeonato Chileno com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 15 gols marcados e 14 gols sofridos.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Calebe; Romarinho, Pikachu e Lucero (Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palestino: César Rigamonti; Bryan Véjar, Fernando Meza, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Agustín Farías, Ariel Martínez; Bruno Barticciotto, Misael Dávila, Jonathan Benítez. Técnico: Pablo Sánchez.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Palestino

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 05 de abril de 2023, 19h