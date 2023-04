Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (29/04) pelo Brasileirão

As equipes Fortaleza x Fluminense disputam neste sábado (29/04) a 3° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Fluminense ao vivo?

A partida Fortaleza x Fluminense poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Fortaleza x Fluminense chegam para o jogo?

Fortaleza já acumula um empate de 1 a 1 com Internacional e uma vitória de 3 a 0 sobre Coritiba.

Já o Fluminense passou por uma vitória de 3 a 0 sobre América-MG e outra de 2 a 0 sobre Athletico-PR.

Prováveis Escalações

Fortaleza: Fernando; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Calebe, Hércules, Carlos Alexandre e Guilherme; Pochettino e Sergio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Keno, Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 29 de abril de 2023, 16h30