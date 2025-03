Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/03) pelo Brasileirão

Fortaleza x Fluminense disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste, o Fortaleza perdeu para o Ferroviário, foi superado pelo Ceará, perdeu para o Sousa, empatou com o Ceará e perdeu novamente, dessa vez para o CRB.

Já o Fluminense passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Volta Redonda, outra de 2 a 1 contra o Caxias, um empate sem gols com o Volta Redonda, uma derrota de 2 a 1 para o Flamengo e um empate sem gols com esse mesmo time.

Fortaleza x Fluminense: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Titi (David Luiz), Gastón Ávila (Diogo Barbosa), Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto, Martínez; Marinho, Pikachu, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio e Matheus Martinelli; Canobbio, Lima e Arias; Cano. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 18h30