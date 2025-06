Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pelo Brasileirão Sub-20

Fortaleza x Atlético-MG disputam hoje, terça-feira (24/06), a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube TV do Leão a partir das 15h.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fortaleza está na 9ª posição com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 22 gols contra. Nas últimas cinco partidas, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Atlético-MG está na 19ª colocação com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. Nas últimas cinco partidas, o Galo teve 1 vitória, 2 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS

Fortaleza x Atlético-MG: prováveis escalações

Fortaleza: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme, Kauan Richard; Dimas, Joel Reyes, Lucas Emanoel, Landerson; Bruno Branco, Daniel. Técnico: Léo Porto

Atlético-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme e Eric; Lucas Souza, Pascini, Alisson Souza e Cauã Soares. Técnico: Leandro Zago

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza (CE).

Data/Horário: 24 de junho 2025, 14h45

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)