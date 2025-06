LAFC x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/06) pelo Mundial de Clubes

Los Angeles FC x Flamengo disputam hoje, terça-feira (24/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo ocorre às 22h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Los Angeles FC x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, LAFC perdeu para o Chelsea por 2 a 0 e perdeu para o Espérance por 1 a 0.

Já o Flamengo passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Espérance e por outra de 3 a 1 contra o Chelsea.

LAFC x Flamengo: prováveis escalações

LAFC: Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor, Tillman; Martinez, Giroud, Bouanga.

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Pulgar), De la Cruz (Evertton Araújo) e Gerson, Luiz Araújo, Michael (Everton Cebolinha) e Pedro.

FICHA TÉCNICA

Los Angeles FC x Flamengo

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, EUA

Data/Horário: 24 de junho de 2025, 22h