Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (09/07) pelo Brasileirão

As equipes Fortaleza x Athletico-PR disputam neste domingo (09/07) a 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Athletico-PR ao vivo?

A partida Fortaleza x Athletico-PR poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Fortaleza x Athletico-PR chegam para o jogo?

Fortaleza está em 11° lugar no Brasileirão com 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Athletico-PR ocupa a 9° posição e soma 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 17 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Fortaleza: João Ricardo (Fernando Miguel); Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Tomás Pochettino e Lucas Crispim; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho, Vítor Bueno e Christian; Vítor Roque e Canobbio. Técnico (interino): Wesley Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 09 de julho de 2023, 18h30