Fortaleza presenteia filha de Roger, ex-jogador, com camisa em braille; vídeo

No último jogo em casa pelo Brasileirão 2023, contra o Goiás, na Arena Castelão, o Fortaleza entrou em campo com o nome do clube escrito em braille no escudo. Na ocasião, o Laion venceu o Goiás por 1 a 0. E quase 20 dias depois, uma torcedora foi presenteada com essa camisa, entregue em mãos pelo atacante Guilherme.

Giulia tem 17 anos e é filha do ex-atacante Roger, com passagens por Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, São Paulo, Ceará, entre outros. A ação foi uma homenagem ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado no dia 13 de dezembro. O presente foi entregue pelo atacante Guilherme, que guardou a própria camisa e a entregou à torcedora.

“A gente te trouxe um presente direto de Fortaleza, lá do Pici. Tem uma surpresinha aqui, olha”, disse Guilherme, indicando a inscrição em braille na camisa.

“Eu vou torcer para o Fortaleza, agora! Um beijo para todo mundo do Fortaleza, eu já amo vocês. Vocês estão dentro do meu coração”, agradeceu Giulia.