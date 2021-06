Fortaleza agradece Luccas Claro por preocupação com Pikachu após susto

Um lance acabou dando um susto ainda no primeiro tempo do empate entre Fortaleza e Fluminense, por 1 a 1, na Arena Castelão. Em choque com o goleiro Marcos Felipe, Yago Pikachu acabou ficando sem ar e contou com a ajuda do zagueiro Luccas Claro para chamar os médicos ao campo mais rápido. Apesar da preocupação, o jogador retornou pouco depois e deu até a assistência para o gol de Robson.

No Twitter, o perfil oficial do Fortaleza fez uma postagem de agradecimento a Luccas Claro pelo cuidado com o adversário e mostrou o lance.