Fora de casa, Tuna Luso encara o Humaitá-AC mirando a liderança do Grupo A1 na Série D

Tuna Luso e Humaitá-AC se enfrentam neste sábado (27) pela 4ª rodada da Série D do Brasileiro. A partida acontece no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC) a partir das 18h (de Brasília). O jogo é um confronto direto pelo G4 do Grupo A1 do Brasileiro. O time paraense pode, também, assumir a ponta da tabela caso alcance uma vitória elástica.

A Águia Guerreira está na 4ª colocação do grupo, com 6 pontos, enquanto o adversário acreano é o 6ª, com 3. O líder é o São Raimundo-RR, que tem a mesma pontuação da Lusa, mas fica à frente no saldo de gols (está com 4, contra 1 da Tuna). E, mesmo longe de casa, o Cruzmaltino do Pará busca uma nova vitória, já que vive boa fase e embalou na competição, com duas vitórias consecutivas - sobre Nacional-AM e São Francisco-AC. Os tunantes estão atrás do líder, o São Raimundo-RR, apenas no saldo de gols.

"É importante ressaltar que o grupo vem comprando bastante a ideia do modelo de jogo, a gente vem em uma crescente dentro da competição, mesmo sabendo que esse início seria mais difícil devido a falta de entrosamento e a maioria dos jogos fora. Dessas quatro primeiras partidas, três são fora dos nossos domínios. Mesmo com essas dificuldade de logística, de viagem, a equipe vem se comportando bem", apontou o técnico tunante, Júlio César Nunes.

O treinador da Tuna vai dando sua cara ao time depois de ter sido contratado praticamente às vésperas do começo do Brasileiro – uma semana antes da estreia, contra o Trem-AP. Desta forma, espera conseguir ver uma equipe mais ajustada e entrosada.

"Mesmo sendo uma semana mais curta, devido a viagem ao Acre, a gente conseguiu otimizar bem as sessões de treino. Fizemos um treinamento tático em cima do adversário, daquilo que nós vamos enfrentar da equipe do Humaitá-AC; e também trabalhamos alguns ajustes, com variações de sistema tático caso seja necessário durante a partida", adiantou o treinador.

“Acredito que vai ser um jogo difícil, a gente estudou bastante a equipe do Humaitá-AC, porém a gente vai confiante, dentro de uma estratégia de jogo que nós trabalhamos. Sabemos os pontos fortes e também os pontos fracos que o adversário pode nos dar, para sermos assertivos nas chances criadas”, concluiu Nunes.

Humaitá perde titulares

Já o adversário está em busca de se recuperar da derrota na rodada passada para o Águia de Marabá, por 2 a 0, no Zinho Oliveira. O técnico Álvaro Miguéis perdeu dois titulares ao longo da semana: o lateral-esquerdo Caetano e o volante Marquinhos. Ambos receberam propostas de clubes de fora do Acre e pediram a rescisão de contrato. Em compensação, o Tourão foi atrás de peças de reposição e já anunciou o lateral Eduardo Marques e o atacante André, ambos ex-Náuas-AC.

O árbitro da partida será o maranhense Raimundo José Chagas Araújo, de 39 anos. Será o seu primeiro jogo de Série D na temporada. Ele será auxiliado pelos acreanos Rener Santos de Carvalho e Iago Bruno Carvalho Nascimento e pelo quarto árbitro Marcelo de Oliveira Silva.