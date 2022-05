Fora de casa, Castanhal goleia o 4 de Julho-PI e entra no G4 da Série D do Brasileirão

O Castanhal conquistou importante vitória na tarde deste domingo (8), na cidade de Piripiri (PI), na Arena Ytacoatiara, ao golear a equipe do 4 de Julho-PI, pelo placar de 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe paraense agora soma sete pontos na competição e entrou no G4 da competição.

Em um jogo de "seis pontos", o Castanhal se recuperou do empate em casa contra o Fluminense-PI, na semana passada, e não deu chances ao 4 de Julho. A equipe nordestina teve um bom início de partida, pressionou, mas não conseguiu furar a defensiva do Castanhal. Quando a equipe paraense subiu ao ataque foi efetivo e abriu marcador com Gui Campana, aos 32 minutos do primeiro tempo.

O clube paraense continuou em cima, buscando o segundo gol. O atacante Welthon mais uma vez teve destaque nas armações das jogadas pelo lado do campo e criou vários lances de perigo ao gol da equipe colorada. Na volta do intervalo o Japiim voltou mortal e ampliou o placar com um gol contra do zagueiro Caio, que desviou de cabeça para as próprias redes, aos dois minutos da segunda etapa.

Jogando em casa, a equipe do 4 de Julho foi ao ataque e abriu espaços para o Castanhal, que tentava encaixar contra-ataques, mas quando tudo se caminhava para o fim, aos 50 minutos do segundo tempo, a bola é cruzada e Tavinho completou para o gol, fechando a goleada em 3 a 0 para o Castanhal.

Com a vitória o Japiim chegou aos sete pontos e ocupa atualmente a terceira posição no grupo 2 do Brasileirão Série D. O próximo compromisso do Japiim será em Bragança (PA), no domingo (15), contra a Tuna Luso, no confronto paraense.