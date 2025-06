Fluminense x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/06) pelo Brasileirão Feminino

Fluminense x Grêmio disputam hoje, sexta-feira (06/06), pela 13° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio é o 10° colocado do Campeonato Brasileiro Feminino 2025 com 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Fluminense ocupa a 11° posição da competição e acumula 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Brasileirão Feminino 2025.

Fluminense x Grêmio: prováveis escalações

Fluminense (F): Claudia; Nath Rodrigues (Sorriso), Gislaine, Yasmin e Karina; Xerife (Cotrim), Kamilla e Raquel Fernandes; Verônica, Lurdinha e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

Grêmio (F): Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña), Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias (Shashá), Giovaninha e Gisele (Luana Spindler). Técnica (interina): Gisele Ramos.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 06 de junho de 2025, 20h