Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pelo Brasileirão

Fluminense x Grêmio disputam hoje, sexta-feira (01/11), a 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo iniciará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio é o 11° colocado do Brasileirão com 11 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 36 gols marcados e 39 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Fluminense ocupa a 13° posição e soma 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Fluminense x Grêmio: prováveis escalações

Fluminense: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Grêmio: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Fabrício Bruno), David Luiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar), Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 01 de novembro de 2024, 21h