Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (13/04) pelo Brasileirão

Fluminense x Bragantino disputam hoje, sábado (13/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No último Brasileirão, Fluminense ficou em 7° lugar com 16 vitórias, 8 empates e 14 derrotas.

Já Red Bull Bragantino foi o 6° colocado e somou 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

VEJA MAIS

Fluminense x Bragantino: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Matheus Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias); Marquinhos, Ganso e Jhon Arias; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Jadsom e Raul; Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha e Thiago Borbas (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 13 de abril de 2024, 21h