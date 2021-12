Fluminense projeta Carioca com força máxima pensando na Libertadores

Depois de confirmar Abel Braga como treinador para a próxima temporada, o Fluminense segue se movimentando no mercado para fechar o elenco. A ideia é ter o quanto antes o grupo definido visando já a reapresentação no dia 10 de janeiro no CT Carlos Castilho. Com a estreia no Campeonato Carioca em exatos um mês, o Tricolor quer ter a força máxima para garantir mais entrosamento e preparação até a estreia na Libertadores, em 22 de fevereiro.

Além dos jogadores que seguem no elenco, o Flu já tem mais quatro confirmados para a comissão de Abel: o volante Felipe Melo, o atacante Willian, o lateral-esquerdo Mario Pineida e o zagueiro David Duarte. Cabe ressaltar que o Tricolor terá John Kennedy, Matheus Martins e Wallace, que já integram o profissional, na disputa da Copinha entre os dias 2 e 25 de janeiro.

Iniciando um ciclo com novo treinador, além das dispensas inevitáveis, como de Egídio e Hudson, além de outros em fim de contrato ou que não se encaixam nos planos da comissão, o Flu quer pelo menos encaminhar as contratações já em conversas, como o caso do lateral-esquerdo Cristiano. A diretoria planeja mais dois reforços além do já citado e de um centroavante.

A estreia no Carioca está marcada para 23 de janeiro, contra o Bangu, com os detalhes ainda a serem definidos. Depois de ficar com o vice-campeonato nos últimos dois anos, o objetivo do Fluminense é ser campeão, o que não acontece desde 2012. Com o maior investimento dos últimos anos na equipe, o Tricolor quer voltar a levantar taças.

Nesta temporada, vale lembrar, o Flu começou com a equipe Sub-23 e foi promovendo o retorno gradual dos titulares para diminuir os efeitos do desgaste. Foram poucos dias de descanso entre o fim do Brasileirão 2020 e do Estadual 2021, o que preocupou a comissão técnica e reduziu em 10 dias as férias dos atletas.

- O nosso planejamento é disputar o Carioca com a força principal que a gente tiver a cada jogo. Ou seja, com o melhor time que tivermos a cada jogo. Esse ano planejamos um pouco diferente justamente porque o Brasileiro tinha acabado em fevereiro e os jogadores não tiveram férias, e precisávamos dar descanso, até para não estourar os jogadores. Então, iniciamos as primeiras rodadas com o Sub-23, mas esse ano vamos iniciar com o time profissional mesmo, e dentro das possibilidades que o treinador tiver de ir escalando - disse o presidente Mário Bittencourt, em live na "FluTV".

Assim como aconteceu com alguns atletas formados na base na última temporada, o Flu fica de olho na Copinha para aproveitar os jovens de Xerém. Dos 30 atletas relacionados, são oito de 2001, 11 de 2002, nove de 2003, um de 2004 e um de 2005. Nomes como o goleiro Thiago, o lateral Marcos Pedro, o volante Edinho, os meias Wallace e Yago e os atacantes Cauã Aguiar, Alexandre Jesus e Jefferson são os mais velhos e estouram a idade do Sub-20.

- Até porque a gente precisa voltar a vencer o campeonato, última vez foi em 2012, com o próprio Abel. Disputamos as duas últimas finais, e pretendemos disputar novamente a final e trazer o título esse ano. E, obviamente, o Campeonato Carioca, além de ser importante vencê-lo, vai ser importante para preparar o time para o primeiro jogo da Libertadores. O time já poder usar os jogos do Carioca também para poder estar preparado para a Libertadores - completou Bittencourt.