Fluminense paga restante do salário de agosto e dois meses de direitos de imagem

Às vésperas de entrar em campo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve uma boa notícia. Nesta sexta-feira, o clube pagou os 25% restantes dos salários CLT de agosto de jogadores e funcionários, além de 50% que faltavam dos direitos de imagem relativos a junho dos atletas e o mês de julho integral.

As informações foram dadas inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmadas pelo LANCE!. Com isso, ainda estão em aberto para todos do clube os vencimentos da CLT de setembro, além das imagens de agosto e setembro para os jogadores. Vale lembrar que o salário de outubro vence no próximo dia 8 de novembro.

O Fluminense enfrenta o Fortaleza neste sábado, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, às 21h. O time de Odair Hellmann ocupa a 4ª posição na tabela, com 29 pontos.