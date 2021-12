Fluminense faz contato com o Flamengo por lateral-direito Rodinei

Mais um clube demonstrou interesse em contar com Rodinei para a próxima temporada. Depois de São Paulo, Internacional e o Charlotte FC, dos Estados Unidos, foi a vez do Fluminense procurar o Flamengo para ter o lateral-direito em 2022. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Dia".

Vale lembrar que Rodinei já trabalhou com o técnico Abel Braga, recém anunciado pelo Fluminense. Mais especificamente na última temporada, quando os dois ficaram com o vice-campeonato do Brasileirão de 2020 pelo Internacional.

Ainda vale frisar que o Flamengo está disposto a liberar o lateral-direito apenas por venda - e não empréstimo. Recentemente, o Rubro-Negro chegou a receber uma oferta oficial do Charlotte FC, dos Estados Unidos, mas enviou uma contraproposta em que pedia 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5,7 milhões na cotação atual).

No Fluminense, Rodinei disputaria posição com Calegari e Samuel Xavier. Atualmente, no Flamengo, ele é a terceira opção para a lateral direita. Isla é o titular, e Matheuzinho atua quando o chileno não está disponível - seja por lesão ou convocação. Rodnei também tem atuado como ponta-direita no Fla.