Fluminense bate Flamengo com gol no final e vence primeiro clássico do Cariocão 2022

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 no primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2022. A partida, disputada no estádio Nilton Santos, foi decidida com um gol marcado pelo jogador tricolor John Arias, nos miinutos finais. Antes do gol, dez cartões amarelos foram distribuídos e dois vermelhos, em uma das várias confusões entre os jogadores rivais.

Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Fluminense tem novo clássico: enfrenta o Botafogo, na quinta-feira, no Nilton Santos às 20h. O Flamengo, por sua vez, enfrenta o Audax Rio, no Raulino de Oliveira, às 19h de quinta-feira.

O clássico no Nilton Santos começou movimentado. O Flamengo, teve a primeira chance no primeiro minuto. Gabigol recebeu na área e finalizou forte, e Marcos Felipe fez boa defesa. A resposta do Fluminense foi imediata, com Luiz Henrique, mas a chute não saiu como desejado.

No entanto, as faltas marcadas em excesso pelo árbitro e a tentativa dos jogadores em se impôr a todo momento, com reclamações, contribuiu para a piora do jogo. Ainda antes do intervalo, nova confusão após falta de David Braz em Hugo terminou com mais cartões.

No segundo tempo, pouco futebol foi apresentado. O destaque ficou para o lance entre Vitinho e Calegari. Ambos se chocaram e, após trocas de chutes e tapas, foram expulsos.

O clássico já se encaminhava para acabar em um 0 a 0. Porém, aos 43, Yago cobrou falta na segunda trave e John Arias apareceu livre para cabecear. Hugo Souza não conseguiu fazer a defesa, e o Tricolor venceu o primeiro Fla-Flu da temporada.