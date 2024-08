Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pelo Brasileirão

Flamengo x Palmeiras disputam hoje, domingo (11/08), pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Flamengo soma 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o time somou 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Palmeiras acumula 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Flamengo x Palmeiras: prováveis escalações

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Pulgar, De Arrascaeta, Gerson e Luiz Araújo; Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Giay), Vitor Reis (Murilo), Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Lázaro (Felipe Anderson); Rony e Flaco López.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 11 de agosto de 2024, 16h